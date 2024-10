Romatoday.it - La sfida di Veloccia, l'urbanistica come freno agli affitti brevi: "Correremo dei rischi. Il turismo va portato anche lontano dal centro"

Leggi tutto đź“° Romatoday.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) "Overtourism", esplosione degli, carenza di offerta immobiliare per chi cerca soluzioni a lungo termine, conseguente impennata dei prezzi per quel poco rimasto sul mercato. Questi sono i temi che occupano buona parte del dibattito, in maniera sempre più accesa e incalzante man mano