Laverita.info - La Lombardia frena sul fine vita

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Bocciata in commissione la proposta dei radicali: «Legiferare spetta al Parlamento». Giulio Gallera vota con la sinistra. A novembre il testo finirà in Consiglio. Stop pure in Friuli.