La governatrice umbra Donatella Tesei sotto indagine per fondi all’azienda dove lavora il figlio. Ma si salva, dopo lo stop all’abuso d’ufficio (Di giovedì 31 ottobre 2024) Secondo quanto riporta Repubblica la procura di Perugia ha iscritto sul registro di indagati, archiviando poi l’attuale governatrice dell’Umbria Donatella Tesei, della Lega e ricandidata alle prossime elezioni regionali. Tesei risultava indagata con l’assessora al Bilancio Paola Urbani Agabiti. L’inchiesta riguarda dei finanziamenti agricoli ricevuti dalla Regione in una azienda dove lavorerebbe il figlio di Tesei e di proprietà del marito dell’assessora Urbani Agabiti. Il procuratore Raffaele Cantone ha firmato la richiesta di archiviazione data l’abolizione del reato di abuso d’ufficio. Il caso però, a pochi giorni dalle elezioni regionali, è destinato a far discutere. Leggi tutto 📰 Open.online (Di giovedì 31 ottobre 2024) Secondo quanto riporta Repubblica la procura di Perugia ha iscritto sul registro di indagati, archiviando poi l’attualedell’Umbria, della Lega e ricandidata alle prossime elezioni regionali.risultava indagata con l’assessora al Bilancio Paola Urbani Agabiti. L’inchiesta riguarda dei finanziamenti agricoli ricevuti dalla Regione in una aziendalavorerebbe ildie di proprietà del marito dell’assessora Urbani Agabiti. Il procuratore Raffaele Cantone ha firmato la richiesta di archiviazione data l’abolizione del reato di abuso. Il caso però, a pochi giorni dalle elezioni regionali, è destinato a far discutere.

