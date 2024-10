La Bolivia rischia grosso, lo scontro tra Morales e Arce passa alle fucilate (Di giovedì 31 ottobre 2024) rischia di finire nel sangue la lotta di potere tra il presidente Luis Arce e l’ex presidente Evo Morales. Dopo l’attentato di domenica scorsa contro il leader cocalero, la situazione La Bolivia rischia grosso, lo scontro tra Morales e Arce passa alle fucilate il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - La Bolivia rischia grosso, lo scontro tra Morales e Arce passa alle fucilate Leggi tutto 📰 Cms.ilmanifesto.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)di finire nel sangue la lotta di potere tra il presidente Luise l’ex presidente Evo. Dopo l’attentato di domenica scorsa contro il leader cocalero, la situazione La, lotrail manifesto.

La Bolivia rischia grosso, lo scontro tra Morales e Arce passa alle fucilate

America latina (Internazionale) Spari contro l'auto di Evo, e torna l'accusa di stupro. Nel Movimento al Socialismo ora al governo, è guerra vera tra il leader di oggi e quello di ieri. Di Claudia Fan ...

Bolivia nel caos dopo il mandato d’arresto ai danni dell’ex presidente Morales

(ASI) La Bolivia rischia di sprofondare nel caos dopo che nei giorni scorsi ... dopo che questi non si è presentato a testimoniare nel processo che lo vede accusato del presunto reato di traffico di ...

