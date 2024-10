Inter-news.it - Inter multata dopo la partita contro l’Empoli: il motivo

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Per l’c’è una multa a seguito delladi mercoledì 30 ottobre, poi vinta 0-3. L’ha data il Giudice Sportivo: ecco il. MULTA CLUB – L’è stata sanzionata con un’ammenda di €1.500,00 euro a causa del comportamento dei propri tifosi durante la recente, vinta dai nerazzurri per 3-0. Secondo quanto riportato dal Giudice Sportivo: “Ammenda di 1.500,00 all’per avere i suoi sostenitori, al 26? del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di gioco”. Il lancio di fumogeni e altri oggetti nel campo di gioco è considerato un comportamento pericoloso non solo per l’incolumità degli atleti, ma anche per l’esperienza complessiva di tutti i tifosi presenti allo stadio. Situazioni di questo tipo possono infatti comportare l’ruzione delle partite.