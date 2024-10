Inflazione risale al +09% su anno a ottobre | aumenta carrello della spesa

Inflazione risale al +0,9% su anno a ottobre: aumenta carrello della spesa (Di giovedì 31 ottobre 2024) (Adnkronos) – A ottobre, secondo le stime preliminari, l’Inflazione risale a +0,9%, seppure in un quadro di stabilità congiunturale. Gli andamenti settoriali appaiono, tuttavia, differenziati. Nel comparto alimentare la dinamica tendenziale dei prezzi risulta in accelerazione (+2,4% da +1,1% di settembre), con effetti che si manifestano sul “carrello della spesa” (+2,2% da +1,0%). Al contrario, L'articolo Inflazione risale al +0,9% su anno a ottobre: aumenta carrello della spesa proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutto 📰 .com (Di giovedì 31 ottobre 2024) (Adnkronos) – A, secondo le stime preliminari, l’a +0,9%, seppure in un quadro di stabilità congiunturale. Gli andamenti settoriali appaiono, tuttavia, differenziati. Nel comparto alimentare la dinamica tendenziale dei prezzi risulta in accelerazione (+2,4% da +1,1% di settembre), con effetti che si manifestano sul “” (+2,2% da +1,0%). Al contrario, L'articoloal +0,9% suproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

(Adnkronos) – A ottobre, secondo le stime preliminari, l’inflazione risale a +0,9%, seppure in un quadro di stabilità congiunturale.Gli andamenti settoriali appaiono, tuttavia, differenziati.

Nel comparto alimentare la dinamica tendenziale dei prezzi risulta in accelerazione (+2,4% da +1,1% di settembre), con effetti che si manifestano sul “carrello della spesa” (+2,2% da +1,0%).

Nel mese di ottobre l'inflazione registra una variazione su base mensile nulla e aumenta dello 0,9% su base annua, dal ...

Nel mese di ottobre 'l'inflazione di fondo', al netto degli energetici e degli alimentari freschi, resta stabile a +1,8% e quella al netto dei soli beni energetici accelera a +1,9% (da +1,7%). La ...