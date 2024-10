Lapresse.it - Incidenti lavoro: crolla muro, operaio muore travolto nella Bergamasca

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Milano, 31 ott. (LaPresse) – Undi 50 anni è morto stamani in un incidente sulavvenuto in via Foppetta a Ponteranica, in provincia di Bergamo. L’uomo è statodal crollo di unnel cantiere per la linea T2.