Incidente a Fonni, morti quattro giovanissimi: sono stati sbalzati dall'auto finita in una scarpata. La sindaca: «Tragedia orribile»

Tragedia in Sardegna. quattro ragazzi, tutti di Fonni (Nuoro), sono morti ieri notte in un terribile Incidente stradale attorno alle ore 23:51 avvenuto sulla SP69 poco fuori il paese di Fonni.

Incidente a Fonni, morti quattro giovanissimi: sono stati sbalzati dall'auto finita in una scarpata. La sindaca: «Tragedia orribile»

Tragedia in Sardegna. Quattro ragazzi, tutti di Fonni (Nuoro), sono morti ieri notte in un terribile incidente stradale attorno alle ore 23:51 avvenuto sulla SP69 poco fuori il paese di Fonni.

Incidente a Fonni, morti quattro giovanissimi: sono stati sbalzati dall'auto finita in una scarpata

Tragedia in Sardegna. Quattro ragazzi, tutti di Fonni (Nuoro), sono morti ieri notte in un terribile incidente stradale attorno alle ore 23:51 avvenuto sulla SP69 poco fuori il paese di Fonni.

Schianto nella notte a Fonni, morti 4 giovani tra i 17 e i 20 anni

Quattro ragazzi fra i 17 e i 20 anni sono morti in un incidente sulla Sp69, poco fuori dal paese di Fonni. Viaggiavano a bordo di una utilitaria e la macchina per cause in corso di accertamento ha per ...

Ragazzi morti nell'incidente a Fonni vicino a Nuoro, 4 vittime: avevano tra i 17 e i 20 anni

I giovani, come riportato da L’Unione Sarda, stavano viaggiando su una Fiat Punto quando, per cause in corso di accertamento, il veicolo si è ribaltato in curva, finendo in una scarpata. Le vittime ...