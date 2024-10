Inchiesta hacker Carmine Gallo | Collaborerò con la giustizia e chiarirò i fatti

Leggi tutto 📰 Dayitalianews.com

(Di giovedì 31 ottobre 2024) A Milano, sono iniziati oggi (31 ottobre) gli interrogatori di garanzia Sono iniziati stamattina gli interrogatori di garanzia della presunta banda didi via Pattari 6 che farebbe capo a Enrico Pazzali e all’ex super poliziotto. Il primo a entrare nell’aula del gip Fabrizio Filice è stato Samuele Nunzio Calamucci, l’informatico ex Anonymus, agli arresti domiciliari da venerdì, ritenuto dal pm Francesco De Tommasi uno dei vertici dell’associazione a delinquere dedita allo spionaggio dei dati e il traffico di segreti. Sarebbe lui la mente del sistema ‘Beyond’ per incrociare informazioni da fonti aperte e altre sottratte illegalmente dalle banche dati delle forze di polizia, da vendere a clienti privati e aziende sotto forma di dossier.