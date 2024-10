Fanpage.it - In Terrifier 3, Art il Clown fa a pezzi i bambini e il Natale: lo splatter è una reazione al conservatorismo

(Di giovedì 31 ottobre 2024) In "3", Art ilfa aile iinfrangendo un tabù per il cinema horror. Loha sempre rispecchiato una ribellione verso i valori dei governi conservatori, per questo andava forte negli anni Settanta e Ottanta. Oggi rinasce comea un sistema di potere che viene percepito come oppressivo e, in certi casi, repressivo.