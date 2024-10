Sport.quotidiano.net - Il vice allenatore biancorosso ha di che sorridere. "Bravi a reagire, quel rigore poteva tagliarci le gambe»

(Di giovedì 31 ottobre 2024) "Bisogna solo esultare". Gongola Filippo Ceglia,dello squalificato Miramari dopo il blitzin casa della Cittadella. "È stata la partita che ci aspettavamo, ma abbiamo rischiato di ritrovarci ancora a commentare una prestazione, caratterizzata dal dominio del gioco e da occasioni create e non concretizzate, che ti lascia l’amaro in bocca. Invece stavolta siamo stati più cinici e vogliosi di mettere la palla dentro". Ceglia evidenzia il carattere della squadra, che ha avuto la forza di "riprendere la partita, dopo essere andata sotto, e di non abbattersi per unpiù che dubbio che avrebbe potuto tagliarle le". E insiste: "Siamo stati sempre sul pezzo, costruendo tantissimo, e alla fine abbiamo conquistato i 3 punti. Quindi un grande plauso ai ragazzi".