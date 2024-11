turismo sono risorse fondamentali per l’economia del Costa Rica. Farle andare d’accordo è stato uno dei maggiori conseguimenti di questo Paese negli ultimi decenni. Purtroppo si sta avvicinando il punto in cui sarà impossibile perseguire con la medesima intensità sia il turismo di massa che la protezione della biodiversità. turismo di massa: opportunità e minaccia La biodiversità della natura in Costa Rica è incredibile, soprattutto in rapporto alle dimensioni ridotte di questo Paese. Da tutto il mondo arrivano sempre più turisti a vedere le sue meraviglie: si sta passando ormai dal turismo sostenibile a quello di massa. Il settore contribuisce all’8,2% del PIL e impiega il 21,3% dei lavoratori nazionali, indotto compreso. Si prevede che il suo valore triplicherà entro il 2032. Strumentipolitici.it - Il turismo di massa minaccia la biodiversità in Costa Rica Leggi tutto su Strumentipolitici.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Strumentipolitici.it: Natura esono risorse fondamentali per l’economia del. Farle andare d’accordo è stato uno dei maggiori conseguimenti di questo Paese negli ultimi decenni. Purtroppo si sta avvicinando il punto in cui sarà impossibile perseguire con la medesima intensità sia ildiche la protezione delladi: opportunità eLadella natura inè incredibile, soprattutto in rapporto alle dimensioni ridotte di questo Paese. Da tutto il mondo arrivano sempre più turisti a vedere le sue meraviglie: si sta passando ormai dalsostenibile a quello di. Il settore contribuisce all’8,2% del PIL e impiega il 21,3% dei lavoratori nazionali, indotto compreso. Si prevede che il suo valore triplicherà entro il 2032.

