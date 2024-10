Riminitoday.it - Il truffatore di anziani patteggia la pena e torna libero

Leggi tutto 📰 Riminitoday.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Si è concluso con unmento il processo che vedeva un 19enne marchigiano, residente in Campania, arrestato in flagranza per una truffa a un'anziana riminese. Il malvivente, difeso dall'avvocato Andrea Guidi, hato 1 anno e 2 mesi con la sospensione dellarindo quindi in