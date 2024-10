Laverita.info - Il Tar lombardo impone al Comune di regolarizzare la moschea abusiva

(Di giovedì 31 ottobre 2024) I giudici danno all’amministrazione di Cantù 30 giorni di tempo per rilasciare i permessi al luogo di preghiera. Proteste dalla Lega. Nicola Molteni: «Questa vicenda non aiuta la sicurezza. Non escludo un referendum cittadino».