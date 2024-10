Europa.today.it - Il sindaco con la patente ritirata per guida in stato di ebbrezza

Leggi tutto 📰 Europa.today.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Walter Semperboni è ildi Valbondione, piccolo comune in provincia di Bergamo, a pochi chilometri dal lago d'Iseo. Eletto nel giugno scorso, in questi giorni è impegnato in una serie di lavori di pubblica utilità come alternativa alla pena, per un procedimento penale perindi