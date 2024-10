Internazionale.it - Il piano dei generali israeliani a Gaza

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Mentre vieta le attività dell’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, Tel Aviv mette in atto un progetto per prendere il controllo del nord della Striscia. Leggi