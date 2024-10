Ilpiacenza.it - Il Piacenza Rugby piega anche il Lecco

Leggi tutto ūüďį Ilpiacenza.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Terza vittoria consecutiva per il, che consolida un ottimo avvio di campionato. Allo stadio Beltrametti, i biancorossi hanno superato ilin una partita combattuta, in cui il punteggio finale però non rende giustizia alla superiorità mostrata dai padroni di casa. A mancare è