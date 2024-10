Il padovano Massimo Ruffa al vertice nazionale di Confartigianato Meccatronici-Gommisti (Di giovedì 31 ottobre 2024) padovano, titolare di Ruffa Service di Campodarsego, vanta una consolidata esperienza professionale nell’ambito dell’autoriparazione ed un prestigioso percorso associativo.Formazione, transizione ecologica e digitale, normative e costi operativi sono i principali punti del suo programma. «È Padovaoggi.it - Il padovano Massimo Ruffa al vertice nazionale di Confartigianato Meccatronici-Gommisti Leggi tutto 📰 Padovaoggi.it (Di giovedì 31 ottobre 2024), titolare diService di Campodarsego, vanta una consolidata esperienza professionale nell’ambito dell’autoriparazione ed un prestigioso percorso associativo.Formazione, transizione ecologica e digitale, normative e costi operativi sono i principali punti del suo programma. «È

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Ilal vertice nazionale di Confartigianato Meccatronici-Gommisti;è il nuovo presidente nazionale di Confartigianato Meccatronici-Gommisti; MECCATRONICI - GOMMISTI -è il nuovo Presidente di Meccatronici-Gommisti; Cinque padovani ai vertici di Confartigianato del Veneto: le nuove nomine; Struttura; Padova Flash, le notizie da tutto il territorio VIDEO; Approfondisci 🔍

Il padovano Massimo Ruffa al vertice nazionale di Confartigianato Meccatronici-Gommisti

(padovaoggi.it)

Titolare di Ruffa Service di Campodarsego, vanta una consolidata esperienza professionale nell’ambito dell’autoriparazione ed un prestigioso percorso associativo ...

Elezioni regionali: le prime mosse. Ecco i nomi più papabili nel Padovano per la corsa a Palazzo Ferro Fini

(ilgazzettino.it)

PADOVA - Incontri pubblici e trattative segrete, nuovi ingressi e attese conferme. La data delle elezioni regionali non è stata ancora fissata ma la politica padovana si è ...

Padovano si barrica in casa con un coltello per evitare ricovero

(ansa.it)

Momenti di tensione ieri pomeriggio a Cervarese Santa Croce (Padova) dove un residente ha dato in escandescenze, barricandosi in casa armato di coltello per opporsi ad un intervento sanitario ...

Previsioni Meteo Padovano fra 3 Giorni

(3bmeteo.com)

GIOVEDI': un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali, pianure occidentali, pianure orientali, Prealpi e Dolomiti ...