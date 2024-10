Sport.quotidiano.net - Il notiziario. Gigli domenica salta la partita con l’Ascoli

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Archiviata la sconfitta, l’Arezzo cerca subito di voltare pagina e la sfida aldiallo stadio Comunale è l’occasione per ripartire subito. Tre giorni il tempo a disposizione di Troise per preparare questo terzo e ultimo impegno ravvicinato. Il tecnico amaranto dovrà fare a meno di, uscito anzitempo a Carpi per un problema alla caviglia che dovrà essere appurato dagli esami strumentali fissati nei prossimi giorni ma che in ogni caso non potrà consentire al difensore di giocare. Ai box insieme al centrale ex Rimini anche i lungodegenti Masetti, Damiani e Chierico, mentre potrebbe rimettere piede in campo Montini, pienamente recuperato anche se rimasto in panchina sia contro la Spal che martedì. Da valutare, infine, le condizioni di Lazzarini, che martedì ha chiesto il cambio perché alle prese con qualche acciacco.