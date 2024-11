Gravidanzaonline.it - Il latte materno estratto con il tiralatte mantiene le sue proprietà?

Uno dei grandi vantaggi dell’allattamento al seno è senza dubbio quello di fornire al neonato un supporto immunitario, grazie agli anticorpi presenti nel. In tantissime occasioni, però, le neo mamme sono costrette a utilizzare il tira, vuoi per ingorghi mammari o per impegni di lavoro, e in molte si domandano se ilmantenga le stessee gli stessi anticorpi di quello prelevato direttamente dal seno. Consigliati da noi Perché scegliere il tiramanuale, idee e modelli Molte mamme non sempre possono allattare esclusivamente al seno. In loro aiuto può arrivare il tiramanuale. “Se una madre ha un virus, come l’influenza, il suo corpo produce anticorpi anti-influenzali che passano nel suoper proteggere il suo bambino”, spiega la dottoressa Jessica Madden, Consulente per l’allattamento certificata dal consiglio internazionale (IBCLC) e pediatra.