Il Gallipoli vince ma passa il Galatina: biancostellati in semifinale di Coppa Italia (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il Gallipoli riesce a rimontare lo svantaggio maturato all'andata ma alla fine il Galatina riesce ad approdare nella semifinale della Coppa Italia dell'Eccellenza pugliese: allo stadio Bianco i giallorossi hanno avuto la meglio per 2-0 (stesso risultato della gara dello scorso 18 ottobre), con i Lecceprima.it - Il Gallipoli vince ma passa il Galatina: biancostellati in semifinale di Coppa Italia Leggi tutto 📰 Lecceprima.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ilriesce a rimontare lo svantaggio maturato all'andata ma alla fine ilriesce ad approdare nelladelladell'Eccellenza pugliese: allo stadio Bianco i giallorossi hanno avuto la meglio per 2-0 (stesso risultato della gara dello scorso 18 ottobre), con i

Il Gallipoli vince ma passa il Galatina: biancostellati in semifinale di Coppa Italia

La squadra giallorossa ha vinto per 2-0 il secondo atto della sfida giocatosi allo stadio Bianco, pareggiando il risultato dell'andata. La squadra di Graziano Tartaglia si è qualificata alla fine ai c ...

Il Galatina batte un colpo nel match di andata ... allo stadio Pippi Specchia i biancostellati hanno avuto la meglio per 2-0 sul Gallipoli, guadagnandosi un discreto vantaggio in vista della ...

Il Galatina batte un colpo nel match di andata del secondo turno della Coppa Italia dell'Eccellenza pugliese: allo stadio Pippi Specchia i biancostellati hanno avuto la meglio per 2-0 sul Gallipoli, ...



