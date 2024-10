Milanotoday.it - Il Belvedere della Regione sarà aperto (gratis e con un'anteprima della festa del torrone)

Leggi tutto 📰 Milanotoday.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Una dolce sorpresa attende i cittadini lombardi che saliranno aldi Palazzo Lombardia domenica 3 novembre in occasione delle giornate di apertura al pubblicosede. Al 39° piano è infatti in programma un'del. Evento che si svolgerà, come