Ilfoglio.it - I tag anti ucraini sulle auto in Francia

Leggi tutto 📰 Ilfoglio.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) “Ukraine needs your car”. E’ questo il misterioso messaggio apparso insui finestrini e le portiere di centinaia dimobili da inizio ottobre. Sono diverse le città coinvolte: Meudon, Mo Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti