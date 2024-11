Lookdavip.tgcom24.it - I look di ottobre, cos’hanno indossato le star?

Leggi tutto su Lookdavip.tgcom24.it

Vezzose e originali, leamano stupire. Seguitissime sui social e sempre presenti agli eventi più mondani, incantano conall’ultimo grido. Red carpet o street-style, in vacanza o agli impegni di lavoro: per le vip ogni occasione è buona per mostrarsi. Le tendenze evolvono e loro, camaleontiche, cambiano mese dopo mese:le famose questo? Intime seduzioni RihannaArrivano i primi freddi ma le. si spogliano. I lorodisono all’insegna della lingerie. Cecilia Rodriguez si scatta un selfie allo specchio, sfoggiando una mise Hinnominate. La canottiera bianca a costine è abbinata a un paio di slip a vita alta con le inconfondibili cuciture maschili. Solo un paio di collant marrone chiaro di Calzedonia per Alessia Marcuzzi, che si fa immortalare nel salotto di casa.