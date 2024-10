Lanazione.it - Halloween, l’amara ironia artigiana di San Frediano: “Ecco il cimitero dei lavoratori autonomi”

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Firenze, 31 ottobre 2024 – “Riposino in pace le ferie retribuite”. “Qui giace la tredicesima”. “Mano di chi chiese ‘lo sconticino’ ”. Sono alcune delle scritte presenti sulle lapidi che popolano il “dei” allestito stamani, in occasione diin via Bartolini, in San. A crearlo due artigiane, Letizia Castaldo e Ilaria Franceschi, che proprio qui condividono una bottega di restauro mobili e che, da buone sanfredianine, non sono nuove a trovate del genere. Sfruttando le loro abilità di artistiche hanno montato davanti all’ingresso del laboratorio un vero e proprio camposanto in miniatura, decorato con tanto di fiori e ragnatele. “Qui giace la nostra pazienza - si legge su un’altra lapide - Un po’ ha retto ma poi”. E ancora “Rip Irpef” e un’urna dedicata a “Quello che disse ‘beata te che puoi fare festa quando ti pare’”.