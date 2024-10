Halloween, da ‘Frankenstein Junior’ a ‘Pearl’: i film perfetti per una serata ‘da brividi’ (Di giovedì 31 ottobre 2024) (Adnkronos) – Non è Halloween senza un film ‘da brividi’. Dai classici intramontabili ai cult contemporanei fino alle serie tv, il 31 ottobre è d’obbligo una notte di paura, tensione e divertimento. A 50 anni dall’uscita, nel 1974, torna nelle sale l'intramontabile ‘Frankenstein Junior’ in versione restaurata in 4K. Nato da un'idea di Gene Wilder, Leggi tutto 📰 Periodicodaily.com (Di giovedì 31 ottobre 2024) (Adnkronos) – Non èsenza un‘da. Dai classici intramontabili ai cult contemporanei fino alle serie tv, il 31 ottobre è d’obbligo una notte di paura, tensione e divertimento. A 50 anni dall’uscita, nel 1974, torna nelle sale l'intramontabilein versione restaurata in 4K. Nato da un'idea di Gene Wilder,

