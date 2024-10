Greenthesis: stimolare innovazione circolare coinvolgendo startup e pmi (Di giovedì 31 ottobre 2024) Giunto alla fase finale il progetto di circular open innovation denominato 'Call4Circular – Innovation for Environmental Services', E' giunto alla fase finale il progetto di circular open innovation denominato 'Call4Circular – Innovation for Environmental Services', volto a scoprire e sostenere soluzioni innovative dedicate ad accrescere la sostenibilità nei servizi ambientali. E' quanto comunica Greenthesis S.p.a.Tale Sbircialanotizia.it - Greenthesis: stimolare innovazione circolare coinvolgendo startup e pmi Leggi tutto 📰 Sbircialanotizia.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Giunto alla fase finale il progetto di circular open innovation denominato 'Call4Circular – Innovation for Environmental Services', E' giunto alla fase finale il progetto di circular open innovation denominato 'Call4Circular – Innovation for Environmental Services', volto a scoprire e sostenere soluzioni innovative dedicate ad accrescere la sostenibilità nei servizi ambientali. E' quanto comunicaS.p.a.Tale

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:coinvolgendo startup e pmi;coinvolgendo startup e pmi; Una Call4Circular per progetti die sostenibilità; Lavoro; Lotteria da 1 milione di dollari per Trump, causa contro Elon Musk; Approfondisci 🔍

PATRIZIA completa l’investimento in Greenthesis, principale gruppo italiano indipendente di gestione e recupero dei rifiuti

(rinnovabili.it)

Rafforzato il portafoglio EfW paneuropeo, che comprende il principale produttore italiano di bio-LNG, Biomet, e SAREN Energy.

Sostenibilità Csr, Zocchi (Greenthesis Group): “Per raggiungere obiettivi di comunicazione bisogna puntare su educazione e formazione”

(msn.com)

Cbo settore "Sviluppo nuove tecnologie ed energie rinnovabili" di Greenthesis Group, a margine del panel ‘Da rifiuti a risorse: i passi avanti dell’economia circolare’, parte del programma ...

Sostenibilità Csr, Zocchi (Greenthesis Group): “Per raggiungere obiettivi di comunicazione bisogna puntare su educazione e formazione”

(stream24.ilsole24ore.com)

Lo afferma Roberto Zocchi, Cbo settore "Sviluppo nuove tecnologie ed energie rinnovabili" di Greenthesis ... dell’economia circolare’, parte del programma del primo giorno della dodicesima edizione ...

Greenthesis, Eagle sale a oltre il 90% del capitale

(soldionline.it)

Greenthesis – società quotata all'Euronext Milan e specializzata in interventi di bonifica, di risanamento ambientale e di trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti speciali, pericolosi e ...