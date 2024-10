Liberoquotidiano.it - Governo: Moratti, 'Frassinetti? Chi rappresenta istituzioni non può discostarsi da Costituzione'

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "Il sottosegretarioha chiesto scusa per la frase, pronunciata in un contesto nel quale si parlava di una partita di calcio. Se fossi stata ministro dell'Istruzione sicuramente avrei chiesto al sottosegretario le motivazioni di questa sua esternazione. Le avrei chiesto prudenza, perché chiun'istituzione importante che ha nella propria missione l'educazione e la formazione dei giovani non può permettersi didai valori della nostra. Questa è la posizione mia, di Forza Italia e del ministro Tajani." così l'europarlamentare e presidente della Consulta nazionale di Forza Italia Letiziaa Otto e mezzo su La7.