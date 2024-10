Gli studenti delle scuole di moda debuttano nel fashion system con progetti ambiziosi (Di giovedì 31 ottobre 2024) La settimana scorsa gli studenti delle accademie di moda hanno concluso il percorso formativo presentando i loro lavori attraverso installazioni, sfilate e opere multidisciplinari. Tutti gli incontri sono stati promossi da fashion Graduate Italia 2024, un evento che rientra nella Piattaforma Sistema Formativo moda ETS. Oltre alle sfilate sono state organizzate anche esposizioni, talk e workshop inerenti, che hanno avuto luogo all’interno degli spazi di BASE Milano (in via Bergognone, 34), con lo scopo di dare visibilità al potenziale degli allievi. Il primo appuntamento è stato quello con Accademia Costume&moda, durante il quale si è tenuta una sfilata di presentazione delle collezioni del Master Accademico in Alta moda, fashion Design. I giovani stilisti si sono cimentati nell’alta sartoria, con capi dalle lavorazioni complesse e dalla costruzione scenografica. Linkiesta.it - Gli studenti delle scuole di moda debuttano nel fashion system con progetti ambiziosi Leggi tutto 📰 Linkiesta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) La settimana scorsa gliaccademie dihanno concluso il percorso formativo presentando i loro lavori attraverso installazioni, sfilate e opere multidisciplinari. Tutti gli incontri sono stati promossi daGraduate Italia 2024, un evento che rientra nella Piattaforma Sistema FormativoETS. Oltre alle sfilate sono state organizzate anche esposizioni, talk e workshop inerenti, che hanno avuto luogo all’interno degli spazi di BASE Milano (in via Bergognone, 34), con lo scopo di dare visibilità al potenziale degli allievi. Il primo appuntamento è stato quello con Accademia Costume&, durante il quale si è tenuta una sfilata di presentazionecollezioni del Master Accademico in AltaDesign. I giovani stilisti si sono cimentati nell’alta sartoria, con capi dalle lavorazioni complesse e dalla costruzione scenografica.

