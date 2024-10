Ilgiorno.it - Gli Spedali Civili: "Specializzatevi nell’emergenza"

(Di giovedì 31 ottobre 2024) "Appello ai giovani medici: scegliete di specializzarvi nella medicina di emergenza e urgenza, che è una vocazione, più che una professione". A dirlo, il direttore generale dell’AsstLuigi Cajazzo (nella foto) che, a fronte della carenza dei medici e degli infermieri in Pronto soccorso, sta mettendo in campo non solo quanto previsto dalle delibere regionali, ma sta anche provando ad incrementare l’attrattività. I Pronto soccorso sono i presìdi che, per primi, risentono della carenza di medici di medicina generale. Se i pazienti non trovano risposta dal proprio medico, viste le lunghe attese legate all’elevato numero di assistiti, si rivolgono ai Pronto soccorso. Quello del Civile supera i 70mila accessi all’anno; con il Pronto soccorso pediatrico e ginecologico si superano i 100mila.