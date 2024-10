Bresciatoday.it - Giovanni è morto precipitando nel vuoto sotto gli occhi degli amici

(Di giovedì 31 ottobre 2024) ÈPillitteri la vittima del tragico incidente in montagna sulle Tre Cime di Lavaredo. Classe 1972 e 52 anni già compiuti, Pillitteri abitava a Padenghe: alpinista esperto e da almeno un decennio impegnato in scalate di ogni ordine e grado, in ogni dove, viveva sul lago di Garda ma faceva