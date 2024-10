Ilgiorno.it - Giovane arbitra di calcio riceve commenti sessisti da capitano e allenatore: “Fatti fare due massaggi alle **** dai”

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Villachiara (Brescia) – Ci sono situazioni in cui, anche nello sport, la volgarità supera la violenza (fisica). Anzi è anche lei violenza (mascherata da pavide giustificazioni) soprattutto quando la vittima è una donna. Perché sarebbe troppo semplice derubricare sotto la voce episodi di sessismo allusioni gravissime, quelli di pochi giorni fa su un campo didi Villachiara, in provincia di Brescia, durante una partita del campionato juniores under 18. Il match era Villaclarense-Academy Montorfano Rovato, vinto dagli ospiti 4-1. Ma dal comunicato del giudice sportivo viene fuori una storiaccia che poco ha a checon lo sport. Non le solite risse o aggressioni fisiche in campo e sugli spalti. Molto peggio. “Al 41’ del primo tempo – si legge – un calciatore della società di casava una pallonata nelle parti intime, finendo a terra.