Gioia del Colle, uomo trovato senza vita nei pressi di un deposito: si indaga per omicidio

Il corpo senza vita di un uomo di 39 anni, Michele De Carlo, è stato rinvenuto questa mattina nei pressi di un deposito a Gioia del Colle. Sul posto sono giunti carabinieri e personale della Scientifica. Indagini sono in corso con l'ipotesi di omicidio. Testimoni avrebbero riferito di aver

Un uomo di 39 anni è stato trovato morto nei pressi di un garage alla periferia di Gioia del Colle: si tratterebbe di un omicidio ...

I carabinieri e la scientifica non escludono alcuna pista. L'uomo è stato trovato accanto a furgoni usati per la distribuzione di mozzarelle ...

GIOIA DEL COLLE - Tragedia nella notte a Gioia del Colle, dove un uomo di 39 anni è stato trovato morto nei pressi di un deposito. Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri e la Scientifica, che stanno ...

Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto questa mattina nei pressi di un deposito a Gioia del Colle. Sul posto sono giunti carabinieri e personale della Scientifica.Indagini sono in corso, non ...