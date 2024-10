Gibellina Capitale italiana Arte contemporanea 2026. Schifani: “Riconoscimento per tutta la Sicilia” (Di giovedì 31 ottobre 2024) La proclamazione è avvenuta oggi al ministero della Cultura Gibellina, in provincia di Trapani, è la 'Capitale italiana dell'Arte contemporanea' per l'anno 2026. La proclamazione è avvenuta oggi al ministero della Cultura alla presenza, tra gli altri, del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, del direttore generale Creatività contemporanea, Angelo Piero Cappello e, in collegamento da Sbircialanotizia.it - Gibellina Capitale italiana Arte contemporanea 2026. Schifani: “Riconoscimento per tutta la Sicilia” Leggi tutto 📰 Sbircialanotizia.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) La proclamazione è avvenuta oggi al ministero della Cultura, in provincia di Trapani, è la 'dell'' per l'anno. La proclamazione è avvenuta oggi al ministero della Cultura alla presenza, tra gli altri, del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, del direttore generale Creatività, Angelo Piero Cappello e, in collegamento da

Gibellina mette tutti d’accordo: è Capitale italiana dell’Arte contemporanea 2026

Getting your Trinity Audio player ready... ROMA – E’ Gibellina la Capitale italiana dell’Arte contemporanea per l’anno 2026. La proclamazione della città insignita del titolo è arrivata questa mattina ...

Gibellina proclamata capitale italiana dell'arte contemporanea 2026

L'annuncio del ministro della Cultura Alessandro Giuli. La cittadina duramente colpita dal terremoto del Belice ha vinto col progetto "Portami il futuro" ...

E' Gibellina la Capitale italiana dell'Arte contemporanea 2026

E' Gibellina la città insignita del titolo di "Capitale italiana dell'Arte contemporanea" per l'anno 2026. (ANSA) ...

Gibellina sarà la prima Capitale italiana dell’Arte contemporanea: l’annuncio di Giuli

Lo ha annunciato oggi il Ministro Alessandro Giuli, la prima Capitale italiana dell’Arte contemporanea sarà Gibellina. La cittadina del libero consorzio comunale di Trapani si è imposta grazie al prog ...