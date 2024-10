Gibellina Capitale Arte contemporanea, sindaco “Sogno che si avvera” (Di giovedì 31 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “È un’emozione grandissima, soprattutto perché questo segna una tappa importante per il rilancio di qualcosa che era già grandioso”. Così Salvatore Sutera, il sindaco di Gibellina (Trapani), che è stata nominata “Capitale italiana dell’Arte contemporanea” per l’anno 2026. “Tanti anni fa si parlava di un Sogno visionario di Ludovico Corrao che è stato il motore della rinascita della città – ha aggiunto -. Questa è la consacrazione che quella utopia è diventata realtà e che si può soltanto crescere aiutando non solo Gibellina ma tutto il territorio circostante”, ha concluso. xl5/col3/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Gibellina Capitale Arte contemporanea, sindaco “Sogno che si avvera” Leggi tutto 📰 Unlimitednews.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “È un’emozione grandissima, soprattutto perché questo segna una tappa importante per il rilancio di qualcosa che era già grandioso”. Così Salvatore Sutera, ildi(Trapani), che è stata nominata “italiana dell’” per l’anno 2026. “Tanti anni fa si parlava di unvisionario di Ludovico Corrao che è stato il motore della rinascita della città – ha aggiunto -. Questa è la consacrazione che quella utopia è diventata realtà e che si può soltanto crescere aiutando non soloma tutto il territorio circostante”, ha concluso. xl5/col3/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, sindaco “Sogno che si avvera”;, il dossier di“Portami il Futuro”; Un sogno sfiorato, ma non realizzato per Pescara: la primadell'; E'laitaliana dell'italiana dell', Scarpinato: «Orgoglio per la Sicilia, Isola di straordinaria ricchezza culturale;, sindaco “Sogno che si avvera”; Approfondisci 🔍

Gibellina proclamata 'Capitale italiana dell'Arte contemporanea 2026'

(msn.com)

(Adnkronos) - Gibellina, in provincia di Trapani, è la 'Capitale italiana dell'Arte contemporanea' per l'anno 2026. La proclamazione è avvenuta oggi al ministero della Cultura alla presenza, tra gli a ...

E' Gibellina la Capitale italiana dell'Arte contemporanea

(ansa.it)

E' Gibellina la città insignita del titolo di "Capitale italiana dell'Arte contemporanea" per l'anno 2026. (ANSA) ...

MiC, è Gibellina la Capitale italiana dell’Arte contemporanea 2026

(askanews.it)

Roma, 31 ott. (askanews) – É Gibellina la capitale italiana della dell’Arte contemporanea per l’anno 2026. A proclamare la vincitrice del titolo è stato il ministro della Cultura Alessandro Giuli dura ...

Capitale dell'arte, sfuma il sogno di Pescara

(rainews.it)

Il ministro Giuli annuncia: sarà Gibellina, titolo assegnato all'unanimità. Erano ventitré le città in lizza, cinque le finaliste ...