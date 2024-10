Vanityfair.it - Ghali, la rinascita e le date nei palazzetti

Leggi tutto 📰 Vanityfair.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Sul palco appare più fiducioso e potente che mai. Il suo è un primato artistico, estetico ed etico che gli permette di andare oltre i cliché del rap e di abbracciare un'altra via per esprimersi al massimo. E per schierarsi