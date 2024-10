Genoa-Fiorentina 0-1, triplice fischio al Ferraris / RIVIVI LA DIRETTA (Di giovedì 31 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 20:28 Con grande fatica la Fiorentina ottiene tre punti importantissimi che gli permettono di agganciare al terzo posto l'Atalanta. Decisivo il gol di Gosens. Grazie per aver seguito la DIRETTA testuale, a breve su Firenzetoday sintesi, commento e pagelle Firenzetoday.it - Genoa-Fiorentina 0-1, triplice fischio al Ferraris / RIVIVI LA DIRETTA Leggi tutto 📰 Firenzetoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:28 Con grande fatica laottiene tre punti importantissimi che gli permettono di agganciare al terzo posto l'Atalanta. Decisivo il gol di Gosens. Grazie per aver seguito latestuale, a breve su Firenzetoday sintesi, commento e pagelle

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:0-1: video sintesi, goal e highlights | SERIE A 2024-2025;0-0 dopo i primi 45'. Como-Lazio e Roma-Torino alle 20.45 - Dalla ripresa viola sempre in pressing;0-1: gol di Gosens, decisivo De Gea;0-1, pagelle e tabellino: i viola non si fermano più, a Marassi decide un goal di Gosens;0-1, Rivivi il live FV!;0-1, Gosens fa lo scherzetto: rossoblù ultimi; Approfondisci 🔍

Genoa-Fiorentina risultato 0-1: Gosens lancia i viola al terzo posto, crisi Gilardino

(corriere.it)

Genoa e Fiorentina si presentano all'incontro di Marassi separati da 10 punti in classifica. I liguri vogliono lasciare l'ultimo posto in classifica causato dalle vittorie di Lecce e Venezia, ma sono ...

Genoa-Fiorentina 0-1: segna Gosens, i viola salgono al terzo posto

(repubblica.it)

Basta una rete dell’esterno nel secondo tempo. De Gea salva nel finale, Gilardino resta ultimo ...

Genoa – Fiorentina 0-1 highlights e gol: la decide Gosens! – VIDEO

(generationsport.it)

Genoa – Fiorentina 1-0 highlights e gol: la decide un guizzo di Gosens nel secondo tempo, bravissimo Beltran nel cross! E’ andata oggi in scena, alle ore 18:30 italiane, la sfida tra Genoa e ...

Genoa-Fiorentina 0-1 pagelle: il gol di Gosens vale il sorpasso sulla Juventus. Super De Gea, Gilardino affondato

(sport.virgilio.it)

Qui di seguito top e flop del match del “Ferraris”. Genoa-Fiorentina 0-1: Gosens regala la vittoria a Palladino Top e Flop del Genoa Top e Flop della Fiorentina Genoa-Fiorentina 0-1: Gosens regala la ...