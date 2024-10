Genoa-Fiorentina 0-1, le pagelle: Gosens la risolve, de Gea ancora una volta decisivo (Di giovedì 31 ottobre 2024) Vittoria sporca ma pesante della Fiorentina, che pur non brillando ha ottenuto l'intera posta in palio in un match molto duro sul campo del Genoa. La gara del turno infrasettimanale di Serie A valevole per la 10ª giornata di campionato è stata decisa da una rete del tedesco Robin Gosens al 72' Firenzetoday.it - Genoa-Fiorentina 0-1, le pagelle: Gosens la risolve, de Gea ancora una volta decisivo Leggi tutto 📰 Firenzetoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Vittoria sporca ma pesante della, che pur non brillando ha ottenuto l'intera posta in palio in un match molto duro sul campo del. La gara del turno infrasettimanale di Serie A valevole per la 10ª giornata di campionato è stata decisa da una rete del tedesco Robinal 72'

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Dopo 45' Como-Lazio 0-2 e Roma-Torino 1-0.0-1, i viola scavalcano la Juve - Immediato raddoppio della Lazio con Pedro;0-1, le pagelle: Bove guerriero, Gosens segna, De Gea decisivo;0-1, al Ferraris decide Gosens;0-1, pagelle e tabellino: i viola non si fermano più, a Marassi decide un goal di Gosens;0-1: ai viola basta un gol di Gosens per sbancare Marassi;0-1, pagelle: Ekhator frizzante, Martin pendolino; Approfondisci 🔍

Genoa-Fiorentina 0-1: Gosens più De Gea, sogno viola. Agganciato il terzo posto

(lanazione.it)

Il tedesco segna nella ripresa, nel finale sale in cattedra il portierone spagnolo che sfodera due grandissime parate. Fiorentina al terzo posto a quota 19 punti, scavalcata anche la Juventus ...

Genoa-Fiorentina risultato 0-1: Gosens lancia i viola al terzo posto, crisi Gilardino

(msn.com)

Il Genoa ha cuore, anima e coraggio, ma non basta. La Fiorentina vince anche a Marassi e sono quattro di fila, sei se consideriamo la Conference League. I viola che ne avevano fatti 6 a Lecce, 4 a San ...

Genoa-Fiorentina 0-1: video, gol e highlights

(sport.sky.it)

La Fiorentina non si ferma e batte anche un buon Genoa (sotto gli occhi di Balotelli, non convocato): decide una zampata da attaccante in area di Gosens al 72'. Palladino è alla quarta vittoria di ...

Genoa-Fiorentina 0-1 pagelle: il gol di Gosens vale il sorpasso sulla Juventus. Super De Gea, Gilardino affondato

(sport.virgilio.it)

Qui di seguito top e flop del match del “Ferraris”. Genoa-Fiorentina 0-1: Gosens regala la vittoria a Palladino Top e Flop del Genoa Top e Flop della Fiorentina Genoa-Fiorentina 0-1: Gosens regala la ...