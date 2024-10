Genoa-Fiorentina 0-1: Gosens più De Gea, sogno viola. Agganciato il terzo posto (Di giovedì 31 ottobre 2024) Firenze, 31 ottobre 2024 - Continua a volare la Fiorentina, che batte anche il Genoa a 'Marassi' per 0-1 grazie a un gol nella ripresa di Gosens e alle parate di De Gea. viola che si portano al terzo posto a quota 19 punti, a parimerito con l'Atalanta e davanti alla Juventus. Orfano di Kean, Gudmundsson, Pongracic e Cataldi, mister Palladino se la gioca a 'Marassi' con una rotazione piuttosto soft. In panchina anche Comuzzo, reduce dal problema alla caviglia nel finale di Fiorentina-Roma, così come Adlì, bisognoso evidentemente di un po' di riposo. Davanti a De Gea trovano posto Dodo, Quarta, Ranieri e Gosens. A centrocampo Richardson fa coppia con Bove, mentre sulla trequarti agiscono Colpani, Beltran e Sottil. Kouame è il riferimento offensivo al posto di Kean. Il primo tempo non è bello e nemmeno divertente. Ma è piuttosto ruvido. Sport.quotidiano.net - Genoa-Fiorentina 0-1: Gosens più De Gea, sogno viola. Agganciato il terzo posto Leggi tutto 📰 Sport.quotidiano.net (Di giovedì 31 ottobre 2024) Firenze, 31 ottobre 2024 - Continua a volare la, che batte anche ila 'Marassi' per 0-1 grazie a un gol nella ripresa die alle parate di De Gea.che si portano ala quota 19 punti, a parimerito con l'Atalanta e davanti alla Juventus. Orfano di Kean, Gudmundsson, Pongracic e Cataldi, mister Palladino se la gioca a 'Marassi' con una rotazione piuttosto soft. In panchina anche Comuzzo, reduce dal problema alla caviglia nel finale di-Roma, così come Adlì, biso evidentemente di un po' di riposo. Davanti a De Gea trovanoDodo, Quarta, Ranieri e. A centrocampo Richardson fa coppia con Bove, mentre sulla trequarti agiscono Colpani, Beltran e Sottil. Kouame è il riferimento offensivo aldi Kean. Il primo tempo non è bello e nemmeno divertente. Ma è piuttosto ruvido.

La Fiorentina non si ferma e batte anche un buon Genoa (sotto gli occhi di Balotelli, non convocato): decide una zampata da attaccante in area di Gosens al 72'. Palladino è alla quarta vittoria di ...

(Adnkronos) - Vittoria pesante per la Fiorentina, che supera il Genoa 1-0 nella decima giornata di Serie A. Al Ferraris, dopo una partita molto fisica e con poche occasioni, a decidere è un gol nella ...

Genoa e Fiorentina si presentano all'incontro di Marassi separati da 10 punti in classifica. I liguri vogliono lasciare l'ultimo posto in classifica causato dalle vittorie di Lecce e Venezia, ma sono ...

Vittoria pesante per la Fiorentina, che supera il Genoa 1-0 nella decima giornata di Serie A. Al Ferraris, dopo una partita molto fisica e con poche occasioni, a decidere è un gol nella ripresa di ...