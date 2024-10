Genoa-Fiorentina 0-1, al Ferraris decide Gosens (Di giovedì 31 ottobre 2024) I viola raggiungono l'Atalanta al terzo posto Vittoria pesante per la Fiorentina, che supera il Genoa 1-0 nella decima giornata di Serie A. Al Ferraris, dopo una partita molto fisica e con poche occasioni, a decidere è un gol nella ripresa di Robin Gosens. Con questo successo i viola volano a quota 19 punti, raggiungendo Sbircialanotizia.it - Genoa-Fiorentina 0-1, al Ferraris decide Gosens Leggi tutto 📰 Sbircialanotizia.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) I viola raggiungono l'Atalanta al terzo posto Vittoria pesante per la, che supera il1-0 nella decima giornata di Serie A. Al, dopo una partita molto fisica e con poche occasioni, are è un gol nella ripresa di Robin. Con questo successo i viola volano a quota 19 punti, raggiungendo

La Fiorentina non si ferma e batte anche un buon Genoa (sotto gli occhi di Balotelli, non convocato): decide una zampata da attaccante in area di Gosens al 72'. Palladino è alla quarta vittoria di ...

AGI - La Fiorentina continua a volare e centra la quarta vittoria di fila in campionato sul campo del Genoa, battuto 1-0 grazie a un guizzo di Gosens al 72mo e a un De Gea ancora provvidenziale. Dopo ...

