Calcionews24.com - Gasperini: «Vittoria grazie alla panchina. Atalanta da Scudetto? Posso dirvi che…»

Leggi tutto 📰 Calcionews24.com

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Le parole in conferenza stampa didopo ladella suacontro il Monza tra le mura amiche Ecco le parole in conferenza stampa di Gian Pierodopo ladell’contro il Monza. SULLA PARTITA – «Non so se il goal era da annullare no non lo so, ma comunque il