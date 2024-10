Livornotoday.it - Gare remiere, gli ex vogatori a cena tra ricordi e vecchie rivalità: "I giovani si avvicinino a questo sport"

Leggi tutto 📰 Livornotoday.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Si è svolta in un clima goliardico, ricordando i vecchi tempi tra aneddoti e antiche, ladeidegli anni '80-'90-2000, a cui hanno preso parte appartenenti di tutte le cantine attuali e anche quelle che non ci sono più a causa degli accorpamenti. Un modo per stare insieme e