Funerali Matilde Lorenzi, la folla accoglie la bara della sciatrice

(Di giovedì 31 ottobre 2024) A Giaveno, nel Torinese, una grandeha accolto l’arrivo del feretro di, lamorta a 19 anni in un incidente in allenamento in Alto Adige. Adre ladavanti alla chiesa di San Lorenzo per ic’erano familiari dell’atleta, in lacrime: la nonna, i genitori, i fratelli e il fidanzato. Applausi all’ingresso in chiesa del feretro. Poi la funzione celebrata da monsignor Alessandro Giraudo, vescovo ausiliare di Torino. Presenti anche il ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi e la sottosegretaria alla Difesa con delega alla promozione e al coordinamento delle attività sportive militari Isabella Rauti.