Roma, 31 ott. (Adnkronos/Labitalia) - "Tutti vogliono la Tradizione perché la Tradizione sa di buono. Si potrebbero riassumere così i risultati della ricerca, ma i significati che quest'affermazione sottende sono profondi e molteplici, radicati nelle individualità dei 'tutti' che hanno partecipato alla ricerca e che scelgono la Tradizione italiana a tavola (90%). Ma come è possibile che un'umanità così varia, condivida con tanta convinzione una scelta così netta? Semplice, perché la Tradizione a tavola - come in molti altri ambiti della cultura umana - non esiste. Esistono molteplici tradizioni. Una moltitudine infinita di sapori, memorie e certezze, di ricette e di gesti, di momenti e di profumi che si combinano in modo diverso e unico. Perché la Tradizione è viva, si contagia, si arricchisce, si trasforma, rimanendo sempre e in ogni sua manifestazione, vera".

Food, psicologa Spadaro: "Tradizione sa di buono, per questo tutti la vogliono"

'E ci sono piatti su cui si è pronti ad osare di più come il minestrone, le polpette, la pasta al forno e il risotto, probabilmente perché già ogni regione, ogni paese, ogni casa ha già la sua ricetta ...

Food, Knorr: “Piatti tradizione non si toccano, identitari ma si evolvono seguendo generazioni”

Mentre, sempre in tema di tradizione, il 55% della totalità del campione non vuole mettere in discussione le ricette ereditate dalla nonna e il 40% cucina secondo le proprie ricette Per Francesca ...

