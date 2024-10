Lanazione.it - Fondazione Mps, erogazioni per 7 milioni. Residenze per anziani: parte il nuovo progetto

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Siena, 31 ottobre 2024 – Un budget prudenziale cheda settedi euro ma che, nel corso dell’anno, potrà salire fino a dieci. È lo stanziamento previsionale dellaMps per il 2025, l’ultimo dell’attuale deputazione generale che in primavera sarà rinnovata, mentre l’organo amministrativo e resterà in carico ancora un anno.