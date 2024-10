Lanazione.it - Firenze, in Sinagoga il concerto ‘Fiori musicali del barocco ebraico’ a ingresso gratuito

(Di giovedì 31 ottobre 2024), 31 ottobre 2024 - Nell’ambito dell’evento Limmud Italia Days2024, doppio appuntamento. Un multi-seminario residenziale di tre giorni, dal 1 al 3 novembre, con decine di presentazioni, e il“Fioridelebraico” (con brani su testi in ebraico di Avraham Caceres, Salomone Rossi, Benedetto Marcello, Giuseppe C. Lidarti) che si terrà nelladiin via Farini 4 sabato 2 novembre alle ore 21 alibero. Si esibirà l’Ensemble Salomone Rossi fondato dalla violinista Lydia Cevidalli nel 1991, con l’intento di approfondire il contributo ebraico nella musica del mondo occidentale. L’Ensemble si è esibito in prestigiose sale in Italia e all’estero e ha realizzato vari cd e uno nuovo è di prossima uscita.