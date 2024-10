Fiere, Moacasa: multifunzionalità e idee innovative per arredo e design (Di giovedì 31 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un viaggio tra le ultime tendenze e novità dell’arredo e design, con idee per rinnovare spazi esterni e interni: fino al 3 novembre l’appuntamento con soluzioni innovative per l’abitare è alla Fiera di Roma con Moacasa 2024, la mostra organizzata da Moa società cooperativa che quest’anno giunge alla sua 49a edizione. La manifestazione L'articolo Fiere, Moacasa: multifunzionalità e idee innovative per arredo e design proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutto 📰 .com (Di giovedì 31 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un viaggio tra le ultime tendenze e novità dell’, conper rinnovare spazi esterni e interni: fino al 3 novembre l’appuntamento con soluzioniper l’abitare è alla Fiera di Roma con2024, la mostra organizzata da Moa società cooperativa che quest’anno giunge alla sua 49a edizione. La manifestazione L'articoloperproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: multifunzionalità einnovative per arredo e design; Umbria, fondi sviluppo rurale: pm Perugia chiede archiviazione Tesei e assessore; Al Bano: "Romina era convinta che separandoci Ylenia sarebbe tornata"; Teatro Biondo: Colazioni d’autore” con Vincenzo Pirrotta; Allianz Direct: la compagnia assicurativa in TV con un nuovo spot; Greenthesis: stimolare innovazione circolare coinvolgendo startup e pmi; Approfondisci 🔍

Fiere, Moacasa: multifunzionalità e idee innovative per arredo e design

(msn.com)

Fino al 3 novembre l’appuntamento con soluzioni innovative per l’abitare è alla Fiera di Roma ...

Roma, a Moacasa in mostra idee green e spazi sempre più flessibili e multifunzionali

(roma.corriere.it)

Appuntamento dal 26 ottobre alla Fiera di Roma con ingresso gratuito per tutta la durata della manifestazione. Presenti le migliori aziende del settore provenienti dalle diverse regioni d’Italia ...

MOACasa 2024 dal 26 ottobre al 3 novembre alla Fiera di Roma

(cosedicasa.com)

Dal 26 ottobre al 3 novembre 2024 la Fiera di Roma ospita la 49esima edizione di MOACasa, la mostra con tante idee per rinnovare e ristrutturare la casa all’insegna di colore, sperimentazione dei ...

A Moacasa idee green e spazi flessibili

(ambientecucinaweb.it)

Dal 26 ottobre al 3 novembre torna alla Fiera di Roma Moacasa, per scoprire le novità per l’abitare, con soluzioni per una casa sostenibile e fusion ...