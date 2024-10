Fava: "Patto con le imprese per un futuro sostenibile" (Di giovedì 31 ottobre 2024) Roma, 31 ott. (Labitalia) - "Da questo rapporto che ho impostato proprio per cercare di individuare una progettualità che rilanci l'Istituto che funziona nei prossimi anni emergono le linee strategiche progettuali che ho individuato, cioè in primis se vogliamo arrivare ad un sistema pensionistico sostenibile c'è un'unica vera ricetta strutturale: aumentare la base occupazionale, ingaggiare i giovani". Così il presidente dell'Inps Gabriele Fava alla presentazione a Napoli del XXIII rapporto annuale dell'Istituto presso il Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università degli Studi “Federico II”. Liberoquotidiano.it - Fava: "Patto con le imprese per un futuro sostenibile" Leggi tutto 📰 Liberoquotidiano.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Roma, 31 ott. (Labitalia) - "Da questo rapporto che ho impostato proprio per cercare di individuare una progettualità che rilanci l'Istituto che funziona nei prossimi anni emergono le linee strategiche progettuali che ho individuato, cioè in primis se vogliamo arrivare ad un sistema pensionisticoc'è un'unica vera ricetta strutturale: aumentare la base occupazionale, ingaggiare i giovani". Così il presidente dell'Inps Gabrielealla presentazione a Napoli del XXIII rapporto annuale dell'Istituto presso il Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università degli Studi “Federico II”.

