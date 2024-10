Fatturato dell' industria ancora giù ad agosto -46% annuo

Quotidiano.net - Fatturato dell'industria ancora giù ad agosto, -4,6% annuo

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Adsi stima che il, al netto dei fattori stagionali, diminuisca rispetto al mese precedenteo 0,1% in valore eo 0,7% in volume. Lo comunica l'Istat, aggiungendo che "seppure in attenuazione, prosegue per il quarto mese consecutivo il calo congiunturale del. L'indice in valore, al netto dei fattori stagionali, si attesta sul livello più basso da gennaio 2022, mentre per i volumi si colloca sul livello minimo da gennaio 2021". Su base annua, il, corretto per gli effetti di calendario, registra una flessione sia in valore (-4,6%) sia in volume (-3,6%).