Ilgiornaleditalia.it - F1: Gp Brasile. Hamilton "Questo paese mi emoziona, voglio ripetermi"

Leggi tutto đź“° Ilgiornaleditalia.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) "Il colore, l'atmosfera, la cultura e la gente, qui imparo sempre qualcosa" SAN PAOLO () - "Nonostante un anno turbolento arriviamo in pista sempre con la giusta fiducia. In Messico ho fatto una buona gara e spero di ripeterla anche qui in, unche mie dal quale imparo